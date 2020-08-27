鮑爾談話來襲 台指期平盤震盪

美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日在央行年會中發表演說，此前上周初領失業救濟金人數及第二季國內生產總額（GDP）兩項重要數據相繼公布，美股27日早盤仍顯觀望，台指期夜盤則於平盤附近持續震盪，暫收12,766點。

鮑爾在央行年會的演說被全球投資者所矚目，會中鮑爾表示，過去Fed長期將通膨率保持在2％，但自金融危機以來卻長期落後於目標，因此在未來政策的新框架中，Fed將改採平均通膨目標制度，不但意謂美國通膨率在未來一段時間內皆將維持在2％以上，且利率也將在更長時間處在低水位。

此外，雖美國上周初領失業金人數高於百萬人，但仍符合市場預期，同時美國第二季GDP上修至-31.7％，優於原先預期的-32.5％。

儘管經濟數據報喜，鮑爾的談話也符合市場對於其貨幣寬鬆政策的基調，但美股已處在歷史相對高點下，喜悅的氛圍卻未能完全反映在股市表現，部分法人更擔憂鮑爾談話結束後，市場恐有利多出盡、「賣在事實」而拉回的疑慮。

美股四大指數27日漲跌互見，道瓊指數上漲0.89％，收在28,583點，那斯達克指數與標普500指數也分別上漲0.3％、0.54％，雙雙續創歷史新高，費半指數則下跌0.82％，以2,231點作收。台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨則各自上漲301點、13點與4點。

台股方面，現貨27日終止連四收紅漲勢，小幅下跌0.28％，以12,797點作收，台指期夜盤目前則走揚8點，暫收12,766點。期貨淨多單方面，外資27日轉賣台股77.47億元現貨，並反手買超200口期貨多單，未平倉淨部位約3.17萬口多單。