美股撐腰 台指期大漲百點

受惠美股四大指數同步走揚，台指期27日早盤上攻氣勢強勁，盤中上漲逾百點，一度攻上12,924點，暫報12,918點，上漲123點，期現貨市場偏多，可望寫下連五紅紀錄。

美國7月耐用品訂單優於預期，科技類股表現強勢，帶動美股收漲，其中，道瓊工業指數收在28,331點，漲幅0.3％；S&P500指數收在3,478點，上漲1.02％；NASDAQ指數收在11,665點，漲幅1.73％；費城半導體指數收在2,250點，上漲 0.32％。

其他期貨商品部分，富櫃200期貨盤中暫報7,063點，上漲72點；臺灣永續期貨上漲10點，成交價來到6,440點；臺灣生技期貨上漲51點，成交價4,784點，同步跟進走揚。

法人指出，美股連連上漲攀高，帶動台股向上，觀察線型走勢，大盤繼收復5日、10 日及20日均線之後，已成功收復8月20日的長黑高點12,764點，依據去年以來經驗，指數若能短期均線之上站穩3天以上，短多漲升架構可望回復，指數將有機會再次挑戰高點。

此外，大盤技術面漸入佳境， 中小型股可望優先表態；短多操作可聚焦基本面利多題材發酵族群，並且可關注技術面10日線、月線及季線同步上揚，股價擺脫整理轉強等相關個股。