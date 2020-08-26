前景朦朧不清 台指期買盤觀望

美國盤面多空交戰，經濟前景不確定性高，市場皆在關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日在全球央行年會上的談話，投資機構將它視為9月Fed例行會議前的風向球，美股四大指數26日漲跌互見，台指期夜盤於平盤附近震盪。

中美雙方代表通話後，美國貿易代表署（USTR） 宣布第一階段貿易協議將繼續落實，成功降低兩邊火藥味，加上美國商務部26日公布7月耐久財訂單月增11.2％，遠高於前值外，更是市場原先預期值的兩倍以上，顯見工廠活動的復甦動能依舊強勁。

然而投資人對疫情的擔憂情緒並未完全消退，加上距離美國總統大選越接近，部分資金恐將先行獲利了結，市場買盤態度轉趨觀望。

美股道瓊指數與費半指數26日早盤小幅收黑，那斯達克指數及標普500指數則再度創下歷史新高，台灣期交所內的道瓊指數期貨與標普500指數期貨則收於平盤附近，那斯達克100指數期貨上漲45點，暫報11,790點。

台股方面，現貨26日連四日收漲，成功填補20日帶量長黑日k棒，終場上漲0.59％，以12,833點作收，台指期夜盤目前走揚38點，暫收12,833點，電子期同步上漲2.05點，暫以612點作收

期貨淨多單方面，外資26日續賣台股17.76億元現貨，並同步買超1,505口期貨多單，未平倉淨部位約3.15萬口多單。