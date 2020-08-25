一顆蘋果救股市 台指期收失土

美國在對付疫情的問題上傳出佳音，伴隨蘋果受惠31日分割股票題材，24日率先衝破500美元整數大關，對科技股形成領頭效果，美股四大指數全面收漲，激勵台股25日早盤一舉收復12,700點整數大關，台指期齊步收紅。

美國總統川普23日宣布，美國食品藥物管理局（FDA）已批准醫療院所使用血漿療法治療新冠疫情患者，儘管科學界對實際療效語帶保留，川普仍宣稱該療法安全且有效，加上川普競選團隊同日公布的第二期施政願景中，表明將於年底前開發出新冠病毒疫苗的目標，以及美國24日單日確診人數大幅下滑，在在都撫平投資人對疫情的緊張情緒。

疫情的好消息振奮以波音為首的航空族群，帶動美股道瓊指數25日大漲1.35％，成功收復28,000點整數關卡，以28,308點作收，標普500指數也走揚1％，收在3,431點。

此外，距離蘋果31日股票一分為四僅剩5個交易日，股票24日持續攻高，終場勁揚1.2％，以歷史新高價503.4美元作收，市值達2.15兆元，成功帶動亞馬遜、臉書等科技股齊步走揚，激勵美股那斯達克指數上漲0.6％，收在11,379點，續創歷史新高位置。

台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨25日漲點依序暫報428點、41點及65點，顯見投資人對美股後市仍偏多看待不變。

台股方面，在美股強彈的激勵下，現貨25日早盤開高走高，目前漲幅達0.96％，已成功越過20日爆量長黑日K棒的高點，收復全數失土，台指期同步大漲140點，暫報12,743點，漲勢強勁。

櫃買指數25日早盤則持續由高價股領頭，目前已站回月線之上，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨分別上漲0.9點與52點。至於台灣永續期貨還未有成交，台灣生技期貨逆勢下跌18點，暫收4,590點。