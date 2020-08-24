蘋果衝破500美元 台指期續揚

美國共和黨24日舉行全國代表大會前夕，美國總統川普團隊率先宣布川普第二任期的施政願景，美國四大指數24日開紅反應，蘋果股價更是率先衝破500美元大關，帶領那斯達克指數續創歷史新高外，台指期夜盤連帶收紅。

美國共和黨全國代表大會將於24日開幕，期間將再次提名川普出任總統候選人，川普預計27日於白宮發表接受提名演說，市場焦點放在對陸方的政策方向與稅負議題。此前，美國總統川普的競選團隊率先公布第二任期的施政願景，包含繼續執行「美國優先」的外交政策外，也強調增加就業與減稅的政策方向，以及設立年底前開發出新冠病毒疫苗的目標。

川普23日宣布，美國食品藥物管理局也已正式批准醫療院所使用血漿療法治療新冠疫情患者，儘管科學界對實際療效持保留看法，川普仍宣稱該療法安全且有效。無論如何，川普的一番言論及作為皆對美股注入強心針，美股四大指數24日早盤紛紛走揚，其中以那斯達克指數1.04％漲幅最為強勁。

台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨24日也依序上漲125點、14.25點、27點，多頭信心再次獲得鼓舞。

台股方面，現貨24日持續上演跌深反彈走勢，終場上漲0.31％，以12,647點作收，台指期夜盤則受惠蘋果股價衝破500美元歷史關卡激勵，目前再度走揚25點，暫報12,629點，電子期同步上漲2.25點，暫收602點

期貨淨多單方面，外資24日轉賣台股8.65億元現貨，並反手買超1,539口期貨多單，未平倉淨部位約2.97萬口多單。