科技股領頭 台股期現貨齊步漲

本周歐美國家將陸續公布重要的經濟數據指標，然投資人24日關注的數據相對較少，台股因此先行對上周美股那斯達克指數再度創高的利多持續反應，早盤由科技股做領頭羊，期貨、現貨雙雙上演反彈行情。

美國第二季國內生產毛額（GDP）、美國8月諮商會消費者信心指數、美國耐用品訂單、歐洲8月經濟景氣指數、德國第二季度GDP等經濟數據，都將牽動本周全球股市動向，加上美國兩黨對紓困法案的談判，以及新冠疫苗的進度也皆是本周觀察重點。

蘋果距離31日股票分割日僅剩1周的交易時間，股價21日再度大漲5.15％，續以歷史新高497.48美元作收，直逼500美元大關，不但帶動那斯達克指數同步收出歷史新高價位的11,311.8點，也激勵台股蘋概股24日滿面通紅。

在蘋概股的帶動下，目前台股暫收12,679.57點，持續收復20日爆量拉出長黑日K棒，台指期24日同步上演反彈戲碼，目前上漲78點，暫收12,629點。櫃買指數24日則由高價股作為衝鋒悍將，持續站穩160點整數關卡，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨同步上漲0.65點與68點。

至於台灣永續期貨還未有成交，台灣生技期貨則率先上漲50點，暫報4,635點。

法人指出，盤勢或有持續反彈機會，但均線壓力在即，上漲空間恐將受限。尤其前方爆量長黑的壓力不容小覷，加上今年以來每當大盤重挫，後續都會暫時陷入整理，以此觀之，當前不宜過度追高，持續以買黑賣紅的操作方式為佳。