拜登獲民主黨提名 台指期動盪

拜登20日正式接受民主黨總統候選人提名，美國總統大選進入倒數階段，儘管轉移部份市場焦點，但歐洲疫情的嚴重惡化，卻對全球股市造成大小不等的衝擊，台指期21日夜盤受美股觀望氣氛影響，一度爆量摔至12,464點。

根據外媒的民調顯示，截至17日止，民主黨候選人拜登的支持率高於現任總統川普9個百分點，距離11月3日的大選不到三個月的時間，兩黨候選人的較量日趨白熱化。市場分析師指出，有別過往情況，今年迄今為止大選題材對股市的影響完全不及新冠疫情，但未來幾個月的時間內這種狀況將開始發生改變，除了部分投資人將逐步抽出資金，另一部分投資人則開始押注最後的選舉結果。

但對川普而言的壞消息是，加拿大的專業金融機構出具報告指出，根據過往經驗，沒有任何一位現任總統在經濟衰退期間連任成功，這位美國近代史上首位商人總統能否打破魔咒，備受投資人關注。

美股四大指數21日均於平盤附近持續震盪，盤面觀望氣氛濃厚，道瓊指數目前小漲0.32％，暫收2,829點，台灣期交所內的道瓊指數期貨同步走揚50點，暫報27,763點，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨則雙雙收黑。

至於台股方面，歷經20日爆出歷史最大量的重挫後，現股21日跌深反彈，收復12,600點整數關卡，台指期夜盤卻未能如願收紅，盤中更一度跌至12,464點，目前跌點收斂至24點，暫報12,527點。

期貨淨多單方面，外資21日轉賣台股56.47億元現貨，並同步加碼7,459口期貨多單，未平倉淨部位約2.82萬口多單。