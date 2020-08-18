美數據靚 台股期現貨黃金交叉

美國7月營建許可及新屋開工數據雙雙報喜，加上美元指數持續走弱，激勵美股那斯達克指數18日續創歷史高點，連帶台指期夜盤以12,855點開出後，一路走揚，目前暫報12,878點，與18日現貨收盤價形成正價差。

美國商務部18日公布7月營建許可為149.5萬元戶，月增18.84％，創近30年以來單月最大增幅；7月新屋開工月增率報22.6％，改寫2016年10月以來新高，兩大數據顯現美國房屋市場需求強勁，法人認為主因在於美國聯準會（Fed）的低利率政策所致。

Fed低利率的政策同時也壓低美元走勢，美元指數18日一度落至92.13，續創近2年以來新低，同步推升黃金現貨價格重返2千美元關卡，帶動台灣期交所內以美元計價的黃金期貨也攀上1,998.4美元，上漲7.4美元。

儘管美國新紓困案持續卡關，美股四大指數18日早盤漲跌互見，但那斯達克指數在京東、微芯、亞馬遜領頭下，再創歷史新高11,208點，惟目前漲幅收斂至0.18％，暫報11,150點。台灣期交所內的美股道瓊指數期貨、標普500指數期貨雙雙收黑，僅那斯達克100指數期貨上漲40點，暫收11,333點，正價差為183點。

台股18日受美國收緊華為制裁令，以及9月15日禁令大限將至，導致聯發科亮燈跌停鎖死，終場大盤下跌0.65％，台指期18日夜盤雖開盤跳低，但隨後在那斯達克指數創高與美國經濟報喜雙利多下，一路走高，目前暫收12,878點，與現貨形成交叉。

期貨淨多單方面，外資18日轉賣台股29.95億元現貨，並同步賣超2,847口期貨多單，未平倉淨部位約2.69萬口多單。