多頭奮起 台指期夜盤首登萬三

受惠美股早盤小幅走揚，激勵多頭氣勢延續，台指期17日夜盤交易走揚，最高一度攻抵13,003點，期指領先見到「萬三」關卡，可望增添現貨上攻表現，盤中出現小幅高檔了結壓力，台指期夜盤暫報12,992點，上漲39點。

凱基投顧表示，亞股17日漲跌互見，日韓股市分別下跌0.83％、1.23％，但陸股上証指數收漲逾2％。而台股部分，大盤早盤守穩平盤後展開一波拉升，盤面由電子權值股領漲，傳產、金融權值股助攻，19大類股僅貿易百貨類股下跌，盤中類股齊揚，支撐盤勢維持高檔不墜，最後以當日最高點作收，並改寫收盤新高，終場大漲160.65點，漲幅1.26％，收在12,956點，成交量放大至2,215億元，呈現量增價揚格局。

外資17日在現貨回補逾96億元，期貨淨多單也增加至 30,268口期現貨同步作多；另自營商期權轉作偏多，月選偏多態勢，整體籌碼面呈現偏多格局。除了台指期夜盤續揚之外，美國道瓊期貨盤中下跌120點，成交價暫報27,768點；美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨則同步上漲，成交價分別來到3,376.25點及11,266點，盤中漲點6.25與86點，顯示因美科技股續強，帶旺台指期夜盤表現。

法人分析，大盤K線拉出量增長紅，不僅確認已站穩5日均線，而5日均線也由下彎轉為上揚，正式化解短期均線形成死亡交叉，預期盤勢在短線轉強下，上檔將挑戰前高13,031點。