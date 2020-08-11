全球首批疫苗上市 台指期翻紅

俄羅斯批准第一款新冠疫苗上市，美國總統川普也將於11日聽取疫苗工作的簡報，加上川普擬削減資本利得稅，大舉激勵風險偏好回升，美股道瓊指數11日早盤大漲逾300點，帶動台指期夜盤開低走高，目前暫報12,742點。

儘管美國新輪紓困法案仍陷僵局，但在新增病例曲線趨平及俄國疫苗問世的激勵下，市場對疫情改善的前景預期成功提振多頭信心，美股道瓊指數11日早盤重新站回28,000點整數關卡之上，創今年3月底反彈以來高點，接續將挑戰填補2月24日向下跳空缺口。

反觀那斯達克指數下跌0.48％，主因在於科技股持續遭到拋售，包括蘋果、特斯拉、亞馬遜、微軟、臉書、AMD目前皆有1％以上跌幅，至於標普500指數與費半指數則分別小漲0.36％、0.24％。

台灣期交所內的道瓊指數期貨漲點目前擴大至201點，暫收27,965點，標普500指數與那斯達克100指數則各自下跌6點與148點。

台指期11日夜盤則在美股道瓊指數大漲激勵下，開低走高，目前漲點達8點，暫報12,742點。期貨淨多單方面，外資11日轉賣台股49.71億元現貨，並同步大賣1,196口期貨多單，未平倉淨部位約2.8萬口多單。