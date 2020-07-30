美國GDP創最大降幅 台指期同黑

美國第二季度經濟成長率（GDP）大幅萎縮32.9％，儘管優於市場預期的-34.5％，仍創史上單季最大降幅，慘淡的經濟數據造就美股道瓊指數及標普500指數29日開低重挫逾1％，拖累台指期夜盤同步跌破12,500點關卡。

除第二季度GDP外，同步公布的數據包括第二季度個人消費支出，季度下滑34.6％，同創歷史最大降幅；美國上周初領失業救濟金人數也在連續7周回落後再度回升，達143.4萬元，疫情對經濟的重創已抹殺美國近幾年的成長。

盤後包括蘋果、亞馬遜、Google等尖牙股皆將公布第二季財報，備受市場矚目。

美股四大指數3­0日在經濟面承壓下，除費半指數成功突圍，逆勢收漲外，其餘三大指數全線走黑，道瓊指數重挫1.94％、標普500指數大跌1.24％。台灣期交所的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及費半指數期貨30日跌點依序暫報458點、50點與127點。

台指期30日夜盤在美股收黑與台積電ADR同步走跌雙壓之下，跌破12,500點支撐，目前暫收12,468點。期貨淨多單方面，外資30日續賣台股28.18億元現貨，反手買超2742口期貨多單，未平倉淨部位約3.19萬口多單。