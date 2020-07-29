美股開平 台指期緩步盤堅

美國聯準會（Fed）結束為期兩日的貨幣政策，Fed主席鮑爾晚些將召開新聞發布會，市場預期將延續以往鴿派論調，因此焦點仍放在新一輪的振興法案進度上。台指期29日夜盤由台積電ADR止穩帶動，維持緩步盤堅走勢。

法人圈幾乎一致認為本月的聯邦公開市場委員會（FOMC）將不會有太大動靜，焦點仍在兩黨能否在新一輪的振興法案上獲得新進展。此外，眾議院也將於29日召開反壟斷委員會聽證會，包括蘋果、臉書、亞馬遜及Google的執行長皆將出席，4家公司股價29日早盤皆呈現觀望態勢。

財報方面，盤前波音及通用電氣紛紛繳出第二季的營運成績單，受到疫情衝擊，波音商用飛機的交付量較去年同期大幅減少78％，導致單季每股虧損高達4.79美元，遠高於市場原先預期的2.51美元，反觀通用電氣營收優於預期，公司也表示將加快轉型步伐；盤後則有臉書、PayPal、高通等公司即將公布財報。

美股29日早盤觀望氣氛濃厚，道瓊指數暫報26,419點，漲幅為0.15％外，那斯達克指數、標普500指數及費半指數也僅有0.5～1％左右漲幅。台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨目前漲跌則依續暫報125點、24.25點及96點。

台指期29日夜盤表現同樣平穩，隨台積電ADR順利止跌後，台指期持續走揚向上，目前暫收12,493點，將逆價差縮小至47.97點。期貨淨多單方面，外資29日續賣台股62.18億元現貨，同步賣超123口期貨多單，未平倉淨部位約2.91萬口多單。