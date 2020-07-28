噴發近尾聲？台指期攻高回落

美國四大指數28日早盤全線收黑，台股28日攻上13,031點歷史新高後，居高思危的心態引發獲利調節賣壓大舉出籠，終場由紅翻黑，在台積電ADR開盤同步回檔的壓力下，台指期夜盤持續回測12,400點支撐，跌點暫時達71點。

美國聯準會（Fed）28日召開為期兩日的聯邦公開市場委員會會議（FOMC），市場預期Fed將維持貨幣寬鬆的政策，但基於美國第二波疫情的狀況，會後記者會中Fed主席鮑爾恐會釋出較為悲觀的前景談話。

至於美國參議院提出一系列經濟刺激法案，但距離現有失業救濟金結束僅剩4日，兩黨協議時間逐步緊縮，導致美股四大指數28日表現相對弱勢，道瓊指數、那斯達克指數及標普500指數皆有0～1％不等的跌幅，費半指數同步下跌1.27％。

台灣期交所的道瓊指數期貨及那斯達克100指數期貨分別下跌152點68點，反觀標普500指數期貨逆勢走揚36.5點，暫報3,228點。

個股方面，美股盤前包括輝瑞、麥當勞、雷神、3M相繼公布第二季度財報，憂喜參半，輝瑞及雷神等公司營收及獲利皆高於市場預期，麥當勞則因疫情導致關閉實體門市，直接衝擊業績表現，單季每股盈餘僅0.66美分，年減68％。

台積電連兩日帶量噴出後，28日盤中受到獲利了結賣壓拖累，三大法人同步轉賣，導致股價自歷史高點466.5元一路壓回，終場以435元作收，漲幅收斂至2.47％，連帶拖累台股由紅翻黑。台積電ADR於28日一開盤同步向下跳水，目前漲幅暫報6.49％，收在77.85美元。

台指期28日夜盤受台積電ADR、聯電ADR等指標股拉回整理影響，目前暫時跌破 12,400點關卡支撐，暫收12,383點。期貨淨多單方面，外資28日轉賣台股73.04億元現貨，同步賣超2,192口期貨多單，未平倉淨部位約2.93萬口多單。