避險大買 金價寫歷史新高 白銀創7年新高

全球經濟前景受疫情拖累，刺激避險買盤，帶動國際金價連7天上漲，周一衝上每盎司1931美元，連續第2個交易日創歷史新高，持續朝2000美元價位邁進。

紐約商品交易所（COMEX）8月交割黃金期貨價格盤中一度漲逾2%，每盎司衝破1941美元，改寫2011年9月以1923.7美元締造的盤中最高價紀錄，終場上漲1.8%，每盎司收在1931美元，再創歷史新高。

國際金價連續第7個交易日上漲，拉出2月以來最長漲勢。過去一個月，金價漲幅逼近9%，年初以來大漲約27%，為今年表現最棒的主要資產類別之一。

黃金向來在全球經濟與政局不穩時受益，今年再度展現「亂世英雄」本色。投資人在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重創全球經濟、美中關係日益緊張、美元走貶的背景下湧向金市，帶動金價扶搖直上，再現2008年全球金融海嘯爆發後的榮景。

瑞銀集團（UBS）貴金屬策略師泰維斯（Joni Teves）在報告中指出，金價與美元一向呈反向走勢，疫情期間兩者都受益於避險買盤，打破傳統。如今美元走弱，金價未來幾個月有望持續攀高。

在原本對黃金興趣缺缺的投資人紛紛進場的情況下，瑞銀預估，未來6個月內國際金價將衝破每盎司2000美元大關。

美元走弱使得貴金屬在海外投資人眼中更具吸引力，除金價水漲船高外，近期銀價走勢也銳不可當。

紐約9月交割白銀期貨價格同樣大漲7.2%，來到每盎司24.5美元，創近7年來新高。

新型冠狀病毒肆虐各地，全球確診感染人數超過1600萬人，65萬人喪命。美國加州、德州、佛羅里達、亞利桑那等州夏季疫情失控，經濟重啟政策轉彎，餐廳與酒吧開了又關，拖累經濟與就業市場復甦。

與此同時，美中外交戰愈演愈烈。華府上週以涉嫌竊密為由要求中國駐休士頓總領事館關閉，北京不甘示弱還擊，要求美國駐成都總領事館關閉，兩國今年因疫情、北京壓迫香港自由等因素不斷惡化的關係再遭打擊。