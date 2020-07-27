台積電ADR續強 台指期漲百點

本周美股即將陸續迎來重量級科技股的財報公布，美股四大指數27日早盤持表現相對平淡，惟台積電ADR維持上周的強勢表現，英特爾轉單的利多持續發酵，早盤再度大漲10％，連帶激勵台指期夜盤續朝12,700點作挑戰。

除恩智浦將於27日盤後公布財報外，本周依序有輝瑞、麥當勞、3M、AMD、臉書、高通、波音、蘋果、亞馬遜、Alphabet等指標性大廠將公布第二季度的營收及獲利表現，受到買盤觀望影響，美股四大指數27日表現平淡，持續於高檔進行震盪整理。

美股道瓊指數及標普500指數27日漲幅目前分別為0.49％、0.57％，那斯達克指數與費半指數則各自上漲1.15％、2.72％，皆未能突破盤整區間。台灣期交所的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點則依序暫報56點、8.25點及67點。

至於台積電ADR的狂熱氣氛卻未因大盤而出現暫緩跡象，英特爾承認自家7奈米製程出現瑕疵以來，台積電股價持續大漲，27日再度跳空開高，目前漲幅暫報10.74％，暫收81.84美元。

台積電ADR也帶動台指期夜盤暫報12,690點，相比27日現貨收盤價12,588點，正價差擴大至102點，電子期目前也有14.55點漲點，暫收616.35點。期貨淨多單方面，外資27日轉買台股72.43億元現貨，且同步買超3,005口期貨多單，未平倉淨部位約3.25萬口多單。