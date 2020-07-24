台積電ADR飆漲 台指期強彈

美國勞工部23日公布上周初領失業救濟金人數達141.6萬人，不但高於預期和前值外，更是近4個月來首度回升，導致美股高檔沉壓，然外傳英特爾為解決良率問題，恐轉單台積電，激勵台積電ADR早盤大漲逾一成，支撐台指期24日表現。

外傳美國國會有意將失業補助金延長到12月，但發放金額將從現行的每周600美元大幅調降至100美元，儘管定案還未獲得證實，但率先公布的失業救濟金卻出現首度回升，二波疫情衝擊的隱憂再度重創投資人心理，加上中美煙硝味再起，導致美股四大指數24日早盤全線收黑。

美股道瓊指數及標普500指數分別下跌0.59％、0.78％外，那斯達克指數及費半指數更受到科技股大幅度回檔拖累，各自走跌1.95％、2.29％。台灣期交所內除道瓊指數期貨不跌反漲外，標普500指數及那斯達克100指數則雙雙收黑，暫報3,206點與10,406點。

儘管美股走弱，台積電卻因英特爾法說上坦承7奈米製程出現缺陷，導致良率下滑，眼看競爭對手AMD即將拉開差距，英特爾最終可能採用台積電製程，重磅利多也讓台積電ADR於24日一開盤就向上跳高，目前漲幅已擴大至11.9％，暫收75.39元，換算每股約等於444元新台幣。

權王台積電的強勁表現成功對台指期形成有效支撐，24日夜盤大漲256點，暫收12,406點，法人樂觀表示，27日現貨開盤直攻12,682點歷史新高似乎不再是夢。期貨淨多單方面，外資24日續賣台股23.82億元現貨，卻反手買超4,382口期貨多單，未平倉淨部位約2.85萬口多單。