外銷訂單創新高 台指期收紅

美股因市場關注疫苗研發進度及刺激法案的發展，四大指數20日早盤持續於平盤附近震盪，而台指期則因6月外銷訂單繳出亮眼佳績，助推夜盤由黑翻紅，目前暫收12,063點，漲點達30點。

受惠半導體高階製程與遠距商機等應用帶動，經濟部統計處20日公布6月外銷訂單金額達410億美元，年增6.5％，不但連四月年增率呈現正增長，更創下歷年同期新高紀錄，激勵台指期夜盤順利翻紅外，電子期夜盤同樣收在559.55點，上漲2.15點。

期貨淨多單方面，外資20日續買台股44.05億元現貨，同時買超232口期貨多單，未平倉淨部位約2.91萬口多單。

隨美國現有的刺激法案陸續到期，新一輪的計畫也成為本周市場焦點，同時阿斯利康也將在晚些公布與牛津大學合作開發的疫苗試驗結果，導致20日早盤觀望氣氛濃厚，道瓊指數小跌0.5％外，那斯達克指數、標普500指數及費半指數皆小幅收漲。

台灣期交所的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨借勢縮小與現貨的逆價差，依序上漲42、19.5、183點，各自暫報26,478點、3,222點、10,765點。

盤後美股即將公布IBM第二季度財報，在上季度受疫情影響，IBM撤回全年財測展望，也使得本次財報格外受到矚目，尤其雲端業務營收更是觀察焦點。