美股回檔 台指期面臨萬二保衛

進入美股財報密集周，16日盤前包括強生、美銀、摩根士丹利等公司相繼公布財報外，盤後也有串流影音巨頭奈飛即將公布財報，加上諸多經濟數據公布，美股四大指數全面回檔，導致台指期夜盤在萬二點附近持續震盪。

美國公布6月零售銷售月增率達7.5％，高於市場預期的5％外，也連續兩個月維持成長，核心銷售月增率同樣達7.3％；至於上周初領失業救濟金則為130萬人，雖高於預測的125萬人，卻創近三個月最低降幅，顯見美國二波疫情引發的經濟重啟放緩隱憂已逐步浮現。

個股方面，盤前公布財報的強生、美銀、摩根士丹利不管在營收及獲利方面，皆優於市場圈共識，盤後奈飛的第二季財報能否延續第一季高檔表現，將成市場焦點。

儘管經濟數據及個股財報表現並不差，但受到先前漲多的科技股紛紛自高檔拉回影響，美股四大指數16日仍全線開低，道瓊指數下跌0.42％、標普500指數走跌0.56％，而與科技股連結較深的那斯達克指數則有0.86％跌幅，費半指數更下滑1.06％。

反觀台灣期交所的美股道瓊指數期貨及標普500指數期貨，因先前與現貨存在逆價差，16日反各自上漲45點與2點，僅那斯達克100指數期貨下跌30點，暫報10,569點。

至於台積電16日召開法說會後，雖對後市展望釋出樂觀消息，但在利多出盡下，台積電ADR率先從歷史高點拉回整理，目前暫收64.565美元，跌幅達2.26％，拖累台指期面臨萬二關卡保衛戰，目前暫報11,998點，跌點為33點，電子期貨則暫收553.45點。

期貨淨多單方面，外資16日續賣台股71.62億元現貨，且持續賣超1,262口期貨多單，未平倉淨部位約2.62萬口多單。