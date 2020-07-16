OPEC+下月起縮小減產力道 國際油價回落

因全球經濟在解除防疫封鎖措施後逐漸復甦，石油輸出國組織與其減產盟友（即所謂的OPEC+）周三達成協議，將自8月起縮小減產力道，但也警告一旦新冠肺炎疫情再次大爆發，並觸動嚴重的封鎖措施、導致原油需求下滑，該聯盟可能召開緊急會議重新討論減產決定。

受此影響，周四亞洲交易時段國際油價走低，目前美國期油下跌0.27美元或0.63%，報每桶40.93美元。布蘭特期油跌0.2美元或0.46%，為43.59美元。

OPEC+周二、周三舉行部長級視訊會議，並決定下個月將維持前次會議所擬定的產能進程不變，亦即將每日減產幅度由970萬桶調降為770萬桶，直到12月底，這表示自8月起OPEC+的每日產能將較前幾個月提高。

不過，沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）表示，因部分產油國必須補足5、6月的減產缺口，所以8、9月的實際減產幅度將超出770萬桶/日，可能落在810萬～830萬桶/日。

受惠於美國原油庫存跌幅超出市場預期，周三紐約期油收漲91美分或2.3%，為每桶41.2美元。倫敦布蘭特期油收漲89美分或2.1%，為每桶43.79美元。美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少749.3萬桶，遠超出市場預期的減少209.8萬桶。上周汽油庫存減少314.7萬桶，亦超出市場預估的減少64.3萬桶。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇）