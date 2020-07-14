美股全線開低 台指期翻黑

美國疫情情況持續惡化，加州13日再度祭出封鎖令，直接打臉美國總統川普「不會二度封鎖」的言論，導致美股四大指數14日同步走弱，所幸摩根大通及花旗財報表現優於預期，為股市形成下檔支撐，台指期夜盤則暫時收黑。

美股14日盤前包括摩根大通、花旗、富國銀行及達美航空皆公布上季財報。摩根大通第二季營收達338.2億美元，每股盈餘1.38美元，雙雙高於市場預期，然而季末壞帳撥備卻達108億美元；花旗第二季業績同樣優於市場預期，營收年增5.4％，每股盈餘達0.5美元，惟季末貸款損失撥備總額高達264億美元。

反觀富國銀行及達美航空，兩家公司第二季財報表現相對黯淡，營收分別年減17％與88％外，獲利也皆遜於市場預期，加上加州重新祭出封鎖令，導致位居高檔位置區附近的美股14日再度拉回。

美股道瓊指數目前於平盤附近震盪外，那斯達克指數與費半指數賣壓相對沉重，兩大指數目前跌點均逾1％。台灣期交所的道瓊指數期貨則小幅收紅，暫時收穩26,000點大關，標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨卻雙雙收黑，目前跌點分別擴大至15.5點及193點，暫收3,137.75點與10,444點。

台指期夜盤方面，受到台積電ADR開高走低及美股走弱影響，儘管現貨14日僅小跌2.55點，但在美國二波封鎖的隱憂浮現下，台指期夜盤下跌9點，目前暫報12,179點，電子期夜盤則為561.7點。

期貨淨多單方面，外資14日轉買台股47.66億元現貨，卻持續賣超1,393口期貨多單，未平倉淨部位約3.16萬口多單。