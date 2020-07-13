美股開高 台指期轉為正價差

本周美股財報季開跑，高盛集團率先上調標普500大企業今年每股收益預測值至115美元，高於先前110美元，加上美國總統川普首次公開戴上口罩，減緩市場對於疫情惡化的恐懼，激勵美股13日開高外，台指期價差正式由負轉正。

高盛集團的研究報告指出，對於美國企業即將公布的第二季財報而言，業績並非關注重點，反而是在疫情再度傳出復燃消息下，公司對於後續展望才是關鍵。百事可樂13日打頭陣公布第二季財報表現，營收達159.5億美元、每股盈餘1.32美元，雖雙雙較去年同期衰退3.1％、14.3％，但仍優於市場原先預期。

此外，美國總統川普首度在公開場合戴上口罩，態度的轉變也增加市場對於疫情控制的信心，加上美國生物製藥公司吉利德科學表示，研究顯示瑞德西韋可使患者死亡風險降低62％，皆為高點位置的美股增添續攻柴火。

美股道瓊指數13日跳高205.3點開出，目前漲點持續擴大至316.83點，暫收26,392.13點；那斯達克指數與費半指數更因與科技股及半導體連結較深，漲勢更較道瓊指數強勁，13日跳空開高後一路走揚，分別勁揚1.18％、1.97％，雙雙續創歷史新高，而標普500指數也暫有0.64％的漲幅。

台灣期交所的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨，13日表現也不遑多讓，漲點依序為124點、14點及102點。

台指期夜盤方面，受到美股四大指數全面收紅，以及台積電ADR同步勁揚4％的助推下，目前暫收12,265點，不但站穩萬二大關之上，也順利超過13日現貨的12,211點，逆價差正式轉為正價差，顯見市場對於後市行情仍偏多看待，電子期夜盤目前則暫報565.05點。

期貨淨多單方面，外資13日續買台股43.78億元現貨，卻反手賣超5,279口期貨多單，未平倉淨部位約3.4萬口多單。