重啟經濟＋減產 支撐油價

根據國際能源署（IEA）月報統計，6月全球原油日均產量較4月大幅下滑1,370萬桶，沙烏地阿拉伯日產量較先前所定減產協議少100萬桶，在該國帶領之下，OPEC會員國減產遵循率來到108％，產量亦達30年低點。

供給面部分，6月全球每日原油供給下滑240萬桶至每日8,690萬桶的九年低點。隨歐美各地紛紛重啟經濟回溫的能源需求，IEA預期下半年全球原油需求下滑的數量自上半年的1,075萬桶縮減至510萬桶。

即便全球新冠病毒疫情持續延燒，但在統計數據顯示，原油供需情形好轉及美股創高的激勵下，10日輕原油價格再度站上短、中均線壓力，收盤上漲2.4％，以40.55美元作收。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，IEA表示受到疫情影響第二季全球原油需求將較去年同期減少1,640萬桶，並估計2020年的原油需求為9,210萬桶（年減790萬桶）。

即便如此，OPEC緊盯會員國的減產遵循度、美國頁岩油業者提出破產申請以及Baker Hughes 7月10日公布的油井數一路下滑至181座的新低，供給量的下滑，可望為價格提供支撐。

美國多家生技公司研發新冠肺炎疫苗的消息以及市場資金的風險偏好轉佳，為支撐原油價格的市場面因素，預期歐美各國陸續重啟經濟所產生的原油需求，及產油國面臨低油價的減產動作上，在價格帶量跌破短期均線前，仍可正面看待原油價格表現。