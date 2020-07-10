美疫情續惡化 台指期逆勢收紅

美國疫情進一步惡化，9日不僅新增確診人數持續攀高，加州及佛州等地死亡人數也創單日新高，迫使美國公衛權威福奇出面建議政府再次考慮封鎖的可能性，美股四大指數10日早盤漲跌互見，台指期夜盤則逆勢收紅。

法人指出，美股牛市的主要支撐在於經濟數據的好轉及美國聯準會（Fed）的振興政策，況且11月美國總統大選即將舉行，尋求連任的美國總統川普勢必不會將總統之位拱手讓人，強勁的股市表現將成為手中重要的籌碼，也造就出股市與景氣背離的景況。

儘管如此，越發嚴重的疫情擴散也不得讓市場重新審視經濟復甦的腳步，美股道瓊指數10日早盤於平盤震盪外，那斯達克指數、標普500指數及費半指數也均呈狹幅擺盪，反觀台灣期交所的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨目前則分別上漲253點、26.5點及13點。

台股10日受到大立光法說會釋出第三季保守展望，以及生技指標股合一的跌停，導致盤面殺聲隆隆，終場下跌119.01點，收在12,073.68點，期貨夜盤卻逆勢開高，目前暫收12,050點，漲點達55點，進一步縮小現貨與期貨的逆價差，顯見市場對後市看法持續偏多不變，至於電子期夜盤目前則暫報552.4點。

期貨淨多單方面，外資10日轉買台股2.55億元現貨外，同步加碼4,793口期貨多單，未平倉淨部位約3.93萬口多單。

黃金則在市場風險偏好情緒再度回落下，早盤一度翻紅上漲，但隨即因位處歷史相對高檔位置區，出現部分調整賣壓，導致壓回於平盤附近，目前暫報1,802.59美元，台灣期交所以美元報價的黃金期貨也暫收1,803.6美元價位。