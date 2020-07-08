美股小幅開高 台指期挑燈續戰

儘管美國7日單日新增確診病例數再創新高，但市場對於無法控制的疫情蔓延也已麻木，加上美國總統川普政府堅定不再封城的策略下，美股歷經震盪整理後，8日早盤再度小幅走揚，激勵台指期夜盤同步收紅，目前暫報12,148點。

近期美股科技股的飆漲成為股市最大力量，在市場靜待9日的初領失業金數據外，美股也在蘋果、特斯拉等個股8日續創歷史新高的走勢下，道瓊指數小幅開高，目前暫時越過26,000點關卡，漲幅達0.67％，那斯達克指數、標普500指數及費半指數也有0.6～1％左右漲幅。

台灣期交所的道瓊指數期貨緊追現貨價，目前大漲192點，暫收25,955點，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨也各自有20點與88點的漲點。

台指期夜盤受台積電ADR續揚1.94％的激勵，目前上漲33點，暫報12,158點，與8日現貨收盤價12,170點計算，逆價差僅剩12點，顯見各方人馬對後市仍抱持審慎樂觀的態度，至於電子期夜盤目前暫收555.7點。期貨淨多單方面，外資8日轉賣台股54.69億元現貨外，反手減碼1,933口期貨多單，未平倉淨部位約3.43萬口多單。

黃金方面，受第二波疫情擔憂情緒影響，市場對黃金避險需求急速增溫，全球黃金ETF持倉量續創歷史新高，推升黃金價格攻破1,800點美元大關，帶動台灣期交所的黃金期貨同步上漲15.5美元至1,812.9美元價位。