美國小非農亮眼 台指期續揚

美國德克薩斯州、加利福尼亞州等地疫情正逐漸失控，30日均創單日確診新高，但在美國5月小非農改寫歷年最大修正幅度後，仍激勵美股道瓊指數7月開出紅盤，連帶台指期續揚向上，持續縮小與現貨價差，目前暫報11,578點。

美國本周因獨立日假期關係，股市將於3日休市一日，但疫情的擴散並不會因此暫緩，美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇已經提出警告，美國若遲遲無法有效控制疫情，單日新增確診人數恐將達到10萬大關，長假的來到更可能加深疫情蔓延的風險。

儘管如此，俗稱「小非農」的自動資料處理公司（ADP）就業數據顯示，隨各地重啟經濟後，6月就業人口報236.9萬人 ，雖不如原先市場預期的300萬人，但5月的小非農數據卻從原先減少276萬人，大幅上修至增加306.5萬人，創下史上最大修正幅度，也成為1日美股走揚主因。

美股道瓊指數7月開出紅盤，目前上漲134.25點，暫報25,947點，其餘三大指數除費半指數回檔0.52％外，那斯達克指數與標普500指數也雙雙收紅。台灣期交所的美股期貨走勢也緊跟現貨方向，道瓊指數期貨1日上漲243點，暫報25,787點外，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨也雙雙走揚30.75點、99點，各自暫收3,108點與10,213點。

台指期夜盤在美股走揚激勵下，目前上漲34點，暫報11,578點，與1日現貨收盤價11,703點計算，逆價差達128點，電子期夜盤目前則暫收521.7點。期貨淨多單方面，外資1日轉賣台股36.5億元現貨外，同步加碼2,658口期貨多單，未平倉淨部位約3.35萬口多單。