美股止穩 台指期試攻11,400點

儘管美國新增確診人數依舊居高不下，但在26日達到單日4.5萬人確診的紀錄後，連兩日呈現下降走勢，也讓美股道瓊指數29日在季線上方順利止跌，帶動台指期夜盤同步收紅，盤中更一度觸及11,400點關卡。

美國各州因二波疫情陸續停止經濟活動，儘管美國總統川普一再重申不會再度封鎖國家，但愈演愈烈的疫情擴散，也讓市場態度轉趨悲觀，美股道瓊指數29日暫時止跌小漲0.51％外，其餘包括那斯達克指數、標普500指數與費半指數卻全面收黑。

台灣期交所的美股期貨走勢也緊跟現貨方向，道瓊指數期貨29日上漲155點，暫報25,081點外，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨卻雙雙走跌9點、76點，各自暫收3,000點大關與9,758點。

其中臉書面臨的廣告客戶停刊問題持續擴大，主因來自社會認為臉數放任仇恨言論在平台上傳遞，各家廣告廠商紛紛跟進抵制，29日開盤問題似乎仍未有緩解跡象，跌幅目前暫報1.5％，也成為拖累美股的主因之一。

反觀台指期29日夜盤在美股道瓊指數止穩激勵下，目前小漲16點，暫收11,379點，電子期夜盤則暫報510.2點。期貨淨多單方面，外資29日轉賣台股138.45億元現貨外，同步減碼1,951口期貨多單，未平倉淨部位約3.17萬口多單。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，外資29日一天賣超金額就把端午前三天的買超金額盡數回吐，顯見外資對於台股買也怕、不買也怕，才會一有風吹草動就由買轉賣，所幸在半年報的結算壓力下，大盤近期仍有望維持高檔箱型區間整理的格局不變。