油價反彈助攻美股　台指期小漲

美國連兩日重挫後，22日受惠油價跌深反彈、美國參議院通過4,840億美元的新紓困案，以及歐洲多地傳出即將解封的消息，激勵美股道瓊指數早盤跳空開高逾400點，目前暫報23,477點，帶動台指期同步上漲0.68％，暫收10,287點。

新冠肺炎疫情還未結束，油價危機卻先緊隨而至，在全球需求受到疫情影響銳減下，主要產油國的減產協議卻無法消耗過剩庫存，導致國際油價承壓，隨美國原油儲存槽已經接近滿載，21日紐約西德州原油（WTI）5月交割期貨更首度跌破0美元，嚇壞投資人。

儘管22日紐約西德州原油期貨及布蘭特原油期貨雙雙大漲逾一成，帶動美股強勢反彈，台灣期交所的布蘭特原油期貨大漲25.74％、美國道瓊指數期貨勁揚1.32％，但法人認為，後續對於個別公司或經濟的衝擊，恐將慢慢浮現。

包括22日盤前公布的達美航空財報顯示，上季度營收年減18％，每股虧損0.51美元，較去年同期衰退高達153.1％，第二季營運狀況也不甚樂觀。美國移動營運商AT＆T於22日公布的財報也遜於市場預期，營收年減4.6％，每股盈餘僅0.84美元，年減2.3％。

至於期貨淨多單方面，外資22日續賣台股34.5億元現貨，並同步賣超3,831口期貨多單，未平倉淨部位約3.5萬口多單。