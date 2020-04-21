疫情未明 期貨避險佳

歐美新冠肺炎疫情逐步緩解，以目前經濟數據觀察，美國領取失業救濟金人數於近四周大幅增加2,000萬人，顯示以目前大幅失業的就業狀況，大陸消費復甦速度恐將低於市場預期。

加上以大陸目前復工狀況來看，大陸國有企業目前復工率在80％左右，中小型企業的復工率僅為60％，顯示就算疫情緩解之後，經濟也將不會如市場原先預期的出現V型反轉，帶動市場對於未來行情樂觀情緒消退，推動美股於近期開始反轉走跌。

觀察期交所上市國外指數期貨商品，道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克期貨，受到市場對於美股轉為悲觀，加上原油價格持續走跌，帶動市場樂觀情緒下滑，推動美股開始出現反轉跡象。

東證指數部分，受到日本疫情大幅惡化，日本首相安倍晉三宣佈日本將進入緊急狀態，加以近期原油再度暴跌，資金再度流入日圓避險，導致東證指數表現疲弱。

陸股ETF期貨部分，武漢封城結束，人行再度實施定向降準1％，為市場注入4,000億人民幣之資金，推升陸股走高，惟受到目前復工進度開始緩慢，小型企業復工僅有60％，經濟U型反轉機率偏高，帶動陸股走勢相對國際股市呈現疲弱。

未來新冠肺炎疫情及復工狀況，為主要觀察重點，其中，目前全球確診國家已突破200個，新興市場確診人數仍在持續攀高，未來兩周新興市場恐如美國前兩周一樣，出現確診人數高幅飆高狀況，新興市場債務恐將再度出現爆發風險。

目前歐洲的疫情有所緩解，但在目前復工進度緩慢，義大利及西班牙債務較2011年歐債危機時偏高，且新冠肺炎疫情仍呈現不確定性，及復工進度仍將持續呈現不確定影響下，投資人宜留意下檔風險，並適度利用期交所道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克期貨避險。