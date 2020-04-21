原油期重挫 首次出現負值

20日即將到期的5月WTI原油期貨，重挫收在深度負值，是歷史上第一次油價出現負值，5月交割的西德州原油期貨（WTI）價格收於每桶-37.63美元。

也就是說，賣家要向購買其原油的買家付錢，市場避險情緒升溫，美元指數上漲0.23％，來到100.067，原油相關貨幣承壓。

美元基本持平，因投資者將關注點投向即將召開的歐盟峰會，歐盟各國政府首腦將就如何因應疫情危機的經濟影響展開討論，預計是否發行主要由南歐國家提出的新型冠狀病毒債券將是議題之一，歐盟內部就此事存在分歧。然而，市場對歐盟各國齊心發行共同債券的預期不高，這可能在短期內對歐元構成壓力。歐元兌美元基本持平，僅漲0.07％，至1歐元兌換1.0870美元。

以技術面來看，儘管美元指數上揚，但是該指數已從3月中觸及的三年高點，向下回落，近期維持橫盤整理的走勢，守在所有均線之上，下檔季線為重要支撐，但未來走勢仍須留意觀察歐元的走勢，是否有較強勁的上漲，而間接地影響到美元指數，出現明顯下跌。

而美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所日圓兌美元匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。