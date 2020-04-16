美經濟疲軟 台指期逆揚

美股道瓊指數16日開盤小漲40點，但在經濟數據表現疲弱，以及金融巨頭財報利空衝擊下，由紅翻黑，目前已重挫逾200點，反觀台指期受惠護國神山台積電（2330）16日盤後法說會釋正面訊息，目前逆勢小漲78點，暫報10,380點。

美股道瓊指數15日重挫445.41點後，16日再度受經濟數據衰退衝擊，包括上周初領失業救濟金人數達524萬人，連續4周突破百萬人，以及3月新屋開工數較2月銳減22.3％等，加上市場還未完全消化高盛、花旗、美銀等財報利空，早盤迅速翻黑，連帶台灣期交所的美國道瓊指數期貨同步重挫，目前暫報23,157點，跌幅2.23％，標普500指數期貨下跌1.47％，暫報2,759.25點。

至於台指期則受惠權王台積電第一季財報亮眼，淡季不淡，繳出每股盈餘4.51元成績，創下單季新高，同時對第二季財測給出持平看法，原先法人最擔心的資本支出減少也並未發生，全年營收仍將呈現正增長，激勵台指期上漲66點，目前暫報10,367點，電子期走揚0.9％，暫收461.5點。

期貨淨多單方面，外資16日買盤觀望下，續賣124.56億元現貨，反手買超129口期貨多單，未平倉淨部位約3.53萬口多單。