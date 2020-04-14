美股財報周 台指期震盪走揚

美國財報周由摩根大通、富國銀行及強生拉開序幕，加上歐美疫情逐漸趨緩，以及各國央行的無限量貨幣寬鬆（QE）支持，美股道瓊指數14日早盤大漲逾600點，並持續震盪走高，也為台指期帶來信心，目前已成功攻克10,400點關卡。

本周美股財報周來臨，打先鋒的摩根大通及富國銀行，受到疫情影響，兩家公司首季獲利皆出現大幅度衰退，摩根大通第一季獲利暴跌69％，富國銀行的每股盈餘同樣僅有0.01美元，反觀醫療器材及藥廠製造商強生，第一季營收年增3.3％，獲利成長9.5％，惟公司受疫情衝擊，全面下調全年的業績展望。

雖美國重量級公司財報因疫情關係蒙上陰影，但在美國總統川普及紐約州州長古莫同時表示疫情最壞時機已過，且宣布美國政府正擬定重啟經濟的規劃，為市場帶來希望曙光，激勵美股道瓊指數14日早盤開高走高，也順利帶動台灣期交所的美股道瓊指數期貨上漲1.52％，暫報23,847點。

美股的激勵下，台指期14日持續走揚，目前暫報10,404點，漲幅0.8％。期貨淨多單方面，外資14日在信心平復之下，由賣轉買151.22億元現貨，反手賣超4,070口期貨多單，未平倉淨部位約4.25萬口多單。