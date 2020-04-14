美股四大指數 漲跌互見

美股13日四大指數漲跌互見，科技股領漲盤面但工業與金融股則拖累指數，道瓊指數與標普500指數跌幅均超過1％。市場擔憂即將登場的超級財報周，而科技股則是受到華爾街調高部分科技股評等而上漲。

道瓊成分股當中開拓重工暴跌8.71％，領跌道瓊30檔成分股。美國運通下跌 4.74％，高盛下跌 2.76％，摩根大通下跌4.45％，波音下跌 2.97％，費半成份股多收高。AMD上漲5.29％，Nvidia上漲2.62％，科技五大巨擎僅臉書下滑，亞馬遜上漲6.17％，蘋果上漲1.96％。

市場仍在觀察新冠疫情後續的發展，美國新冠肺炎死亡病例超過2.3萬例，達到23,070例。在美國的疫情震央紐約，新冠病毒肺炎造成的死亡人數連續第三天減少，周日降至758人。

紐約州州長古莫表示，將由健康和經濟專家設計重開經濟的計畫。另據報導，美國紐約州、新澤西州等六個州宣布「協調」措施，將組建特別小組，研究重啟經濟、開放學校的計畫。

美國上市公司本周開始進入今年一季度財報季，標普500成分股公司本周預計將有14％的企業公布今年一季度財報。美國銀行全球研究部12日表示，標普500成分股公司今年一季度盈利將年增下滑13％，而市場預期的降幅為10％，全年盈利將下滑29％，而市場預計全年的降幅為7.4％。

以國內追蹤美股指數為標的道瓊期貨與標普500期貨走勢觀察，14日同步走揚並持續挑戰波段反彈新高，技術面觀察，道瓊期貨日K沿5日線墊高且創高慣性未改，顯見多方仍掌控盤勢。

另在標普500期貨方面，近期表現強於道瓊期，14日同步走高，且盤中領先創下反彈新高顯見表現強於道瓊指數，兩大美股期貨KD指標持續黃金交叉向上，不排除近期仍有可能持續挑戰上檔壓力區。

而去年10月正式掛牌上市的那斯達克100期貨，14日全日成交量來到1,388口，未平倉量達到580口，顯見國人對於美股科技股當沖操作比重持續提升。美股三大指數近期持續挑戰反彈新高，但多空變數仍多，建議短線美股5日線未破前仍可偏多操作，但留意財報公布後美股多空變化。