減產協議達成 原油價格升

石油輸出國組織（OPEC）和其他產油國於4月12日召開緊急視訊會議，同意自5月起每日產量減少970萬桶，雖然這是OPEC+史上最大的減產舉措，約占全球石油總產量的13％，但是在歐美肺炎疫情未見消退的情況下，並無法彌補需求大幅衰退的疑慮，導致市場以利多出盡解讀，使得原先呈現反彈走勢的布蘭特原油價格轉弱走跌。

在產業供需，根據美國能源部最新報告數據顯示，2020年第一季，全球石油日均消費量為每日9,440萬桶，較去年同期減少560萬桶，預估2020全年的日均消費量將年減每日520萬桶。而2020年全球石油庫存預估將年增每日390萬桶，相比2019年來看，今年第一季與第二季的石油庫存預估將分別增加每日570萬桶與每日1,140萬桶。

在市場籌碼方面，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的數據顯示，截至4月7日為止；紐約輕原油期貨非商業交易人持倉淨多單部位單週增加49,787口，淨多單水位上升到484,895口。由此來看，雖然原油供給仍舊遠大於市場需求，但是在市場預期產油國將逐漸達成減產協議，以及油價處於歷史相對低檔位置下，專業投資機構與投機性買盤有開始逢低布局的跡象。

凱基期貨分析師林泳光認為，雖然各大產油國達成史上最大原油減產協議，來阻止油價進一步的走跌，但是在肺炎疫情尚未完全控制下，市場實質需求短時間內不太可能回復至先前水準，再加上市場投資人預期產油國將達成原油減產協議下，油價已提前反應利多消息而反彈走升，因此短線上不宜過度追高。

建議投資朋友可以運用台灣期貨交易所的布蘭特原油期貨近月合約，當價格拉回且不跌破月線支撐價位時偏多操作，反之，若跌破月線則保守觀望。

最後提醒投資朋友，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況並做好資金與風險管理及嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。