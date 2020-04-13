期交所推兩新品 6月初掛牌上市

台灣期貨交易所規劃推出台灣永續期貨及台灣生技期貨，二商品相關規劃及增修訂規章已獲主管機關核准，預計6月初掛牌上市。

期交所表示，台灣永續指數結合E（環境）、S（社會）、G（治理）與財務指標（ROE）篩選的投資型ESG指數，由台灣指數公司與富時羅素共同編製。

有鑑於近年全球永續投資快速成長，加上國內勞動基金運用局指定台灣永續指數為其國內投資委託操作績效指標，投信業者陸續掛牌永續指數相關ETF及共同基金，期交所表示，台灣永續期貨預計可吸引國內外追求永續投資機構投資人共同參與。

至於台灣生技指數成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，包括中裕、精華、東洋、葡萄王、大江及麗豐-KY等，有潛在避險及交易需求。

期交所指出，考量生技醫療是國家重點發展政策項目，具產業獨特性，在台灣產業結構重要性與日俱增，台股生技醫療股票掛牌家數、市值穩定成長，生技類股成交值僅次於電子及金融保險類股，台灣生技期貨可提供國人新交易選擇及產業風險管理工具。

期交所此次同時推出台灣永續期貨及台灣生技期貨，契約乘數分別為每點新台幣100元、50元，依4月13日指數收盤水準5040.13點、3607.55點換算，契約規模分別為50餘萬元及近20萬元，交易門檻相對低。

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