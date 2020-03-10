利空出籠 美股震盪加劇

近期影響美股盤面主要因素在於聯準會降息、肺炎疫情發展持續惡化及原油價格崩跌。其中，美國確診人數持續攀升，導致宣布進入緊急狀態的區域持續擴大。

眾議院院長佩洛西表示，目前的病毒檢測方式做得不夠完善，暗示確診人數未來將進一步大增，且疾病管制局（CDC）出面表示，停止公布確診人數的數字，加深市場恐慌情緒。

中東伊朗以及歐洲義大利的疫情持續惡化，義大利甚至傳出全境封鎖，即使上周公布的經濟數據如就業市場、非製造業PMI及營建支出等都優於預期，但市場並未因此而對美股恢復信心，反而持續崩跌。

在油價部分，OPEC開會，建議會員國減產100萬桶，OPEC+則是減產50萬桶，但在俄羅斯反對且不再延長減產協議，表示自4月1日起可以自由生產原油的情況下，導致油價於9日崩跌，拖累美股三大指數皆大跌逾7％。

在聯準會央行貨幣政策方面，因疫情有逐漸惡化的情況，因此預估聯準會3月19日再度降息的機率大增，且幅度可能是兩碼，加上三個月國庫券殖利率持續下滑，市場對於降息兩碼的預期也逐漸提高。若疫情延燒到4月，聯準會擴大購債的機率也將提高。

若以三大指數波段跌幅來看，自高點回落至9日低點已逾19％，離市場認定下跌20％，進入熊市的情境已經不遠，從均線來看，三大指數均已跌破年線。

然而近期美股常出現重挫後大幅反彈，來回震盪幅度較大，投資人可多加利用期交所推出的「美國道瓊期貨」、「美國標普500期貨」與「美國那斯達克100期貨」三項商品進行交易。