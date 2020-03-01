疫情作亂 原油易跌難漲

最近全球關注議題焦點在於新冠肺炎疫情，雖然中國的新增確診案例已在減少中，治癒人數也大於死亡人數，但在其它國家卻有快速擴散的現象，例如南韓確診人數於2月底已超過3,000人，伊朗978人確診且死亡病例增至54例，引發市場擔憂疫情。

另外，本月稍早在一項緊急會議中，俄羅斯回絕沙國進一步減產的提議，華爾街日報引述知情人士報導，沙國正考慮和俄羅斯拆夥，原油減產力道相對減少，不確定性亦使看跌情緒升溫。石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）成員預計3月5日至6日在維也納舉行會議，據稱聯盟每日將減產170萬桶，但俄羅斯並不同意此次減產，也為減產協議增添變數。

美元近五個交易日走跌，可是原油卻跟著下挫，連一日的反彈都沒有，照理講美元下跌，對原油較為有利，但原油並未掌握機會，反倒呈現下跌，當中原因在於疫情持續延燒，加上美國疾病管制暨預防中心（CDC）副主任舒查特表示，疫情在美國大爆發只是時間問題，導致美股跌至當日低點，也加大原油探低的壓力。

從技術面來看，原油已經跌破打底一年多的區間頸線位置，再加上面臨疫情來勢洶洶，中國復工狀況不如預期，南韓確診人數增加且恐出現中國式停工，如此將殃及全球產業鏈，研判原油易跌難漲，可賣出台灣期交所推出的布蘭特原油期貨。（群益期貨提供，廖育偲整理）