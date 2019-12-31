金價2019年勁揚 創9年來最佳表現

金價在2019年漲勢強勁，寫下2010年以來最佳表現，這也反映在在股市飆高之際，投資人對於地緣政治與全球經濟前景仍深感不安，持續支撐黃金買氣不墜。

2019年金價勁揚19％。與去年9月初觸及的6年高點相比，目前金價僅下滑約2.4％。金價強勁的表現也帶旺金礦業者股價，例如巴里克黃金公司（Barrick Gold）、紐蒙特黃金（Newmont Goldcorp）漲幅皆優於大盤。

中美已達成初步貿易協議、全球經濟數據優於預期，吸引投資人在2019年底追逐風險投資，但市場人士仍在觀察全球多項風險，包括全球兩大經濟體接下來的協商過程，歐洲與日本經濟成長出現疲態、拉丁美洲和香港的抗議行動、以及即將來臨的2020年美國總統大選，這些都帶動黃金的避險需求。

VanEck國際投資者黃金基金投資組合經理福斯特（Joe Foster）表示，「金市受到全球風險升溫的支撐，無論是地緣政治或金融領域。」

金價和股市在2017年也曾有可觀的增長，顯示在地緣政治前景不明時，往往挹注這兩種投資同時上漲。

分析師密切注意全球債市殖利率反彈情況。通常債券殖利率上升會促使投資人為追求報酬而投入債市，黃金與白銀的吸引力相對下滑。具指標意義的美國十年期公債殖利率在2019年9月初曾跌至1.46％的3年低點，但近期已回升至接近1.9％。

此外，市場人士對2020年全球經濟能否加速成長，也充滿不確定性，是投資者持續握有黃金投資的原因。雖然中美經濟數據好轉，但一些投資人仍觀望「第一階段貿易協議」對全球經濟的影響。

另一個金市支撐即為美元走貶。美元兌一籃子貨幣自2019年第3季升上高點，迄今貶值逾2％，有助於金價上揚，因為黃金以美元計價，當美元貶值時，意味海外投資者能以更便宜的成本買進黃金。

延伸閱讀

明年投資焦點 專家點名黃金