全球電動車飆速 商機強勁可期

全球電動車廠銷售報佳績，美國純電動車龍頭特斯拉今年第二季交車量達46萬6,140台，續創單季新高，大陸電動車包括蔚來、比亞迪等廠進軍歐洲，銷售市占率大躍升，今年以來達8％，全球電動車飆速，後市投資潛力強勁可期。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，全球主要電動車廠的銷售量持續告捷，主要來自美國特斯拉、大陸蔚來或比亞迪等，祭出一連串降價策略及進軍海外市場，積極搶攻市占率，儘管降價短線可能侵蝕利潤讓股價承壓，但從中長線來看，電動車廠積極搶市，未來只要市占率提升，甚至上衝至市場排名的超額市占後，未來不難從高市占紅利下，爭取其他管道的獲利機會，超額市占將有助於電動車廠展現贏家全拿的競爭優勢，也有利於電動車廠的長期獲利表現。

新光投信量化投資部協理袁永騰指出，電動車長期成長趨勢明確，預估從第四季起，甚至到明、後兩年全球電動車廠中長線銷售成績不看淡，甚至有望成為全球科技類股繼AI人工智慧後，新一輪成長型投資新亮點。建議長期鎖定電動車ETF，透過ETF完整將新銳電動車廠、老牌傳統車廠一網打盡，更有機會捕捉到電動車潛力股，全面地掌握全球電動車未來黃金十年成長商機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷認為，各國政府持續祭出相關政策與措施推動電動車普及，包括擴大安裝電動車充電設施、設定銷售總量目標、提供相關補貼等等，皆令電動車規模經濟指日可待，相關題材如電池、充電樁、整車製造等等成長性亦看好，是投資布局上不可忽略的板塊。此外，由電力所衍生出的儲能商機亦不容小覷。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，觀察電動車市場，近期多家車企品牌宣佈降價，在行業面臨電動智慧化轉型、市場競爭趨於激烈背景下，價格戰或加速行業出清，具備較強技術積累和降本能力車企競爭優勢有望強化。