油價具支撐 能源類股有潛利

美國正值颶風旺季，恐影響能源供給，提升原油產品需求，另一方面市場預估OPEC+可能持續延長減產，捍衛油價，使油價走高，法人表示，後續應留意美國原油需求旺季進入尾聲，恐將對原油價格帶來一定壓力。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼指出，整體油礦金產業短期震盪、中長期展望仍持穩能源部分，地緣政治衝擊能源供給穩定性，凸顯歐洲過度仰賴俄羅斯的能源政策需要再調整，然主要調整方向為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求，長期或可尋求能源自主的目標，但短期供需失序的問題將造成能源價格居高不下。

林孟洼認為，美國頁岩油生產商資本節制加上供應鏈問題無法大幅回復的產量，預期頁岩油產量仍將緩步增加，OPEC+則針對全球景氣前景進行減產因應，7月維持原減產幅度，但加碼延長至明年底，同時沙國自願減產每日100萬桶並延長至9月，在產油國控制產出的情況下，預期油價下檔風險不高。

富蘭克林證券投顧分析，根據最新調查顯示，25位分析師和交易員中，有20人預期沙烏地阿拉伯延長其每日減產100萬桶的舉措至10月，及外電報導指稱俄羅斯可能會宣布與OPEC+成員國減少石油供應的協議細節。

整體OPEC+持續大規模降低原油供應、全球原油需求未如市場擔憂減弱反而維持強韌，導致原油市場供不應求態勢愈趨明顯，激勵原油月線連三個月上升。預期供不應求前景將支撐油價維持高檔水準，能源類股雖受油價波動影響，但類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。