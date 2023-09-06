ESG成新顯學 新基建起飛

ESG成新顯學，同時科技革新也提升物聯網需求，使新基礎建設的興建成為各國重點政策之一。投信法人表示，低碳基建、數位基建等新基礎建設，受惠強勁市場需求與政策加持，成長性看好，因收租來源穩定，也能作為穩健的收益來源，在其具備息利雙收潛力下，適度配置，有助優化投資組合收益成長效果。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕分析，在萬物聯網時代，相關物聯網裝置與數為基礎建設持續增長，根據市場統計，後年全球物聯網裝置將超過309億台，相當於每人平均擁有四台物聯網裝置，5G與4G用戶數也將在2027年出現黃金交叉，為跟上全球數位化浪潮，新型態基礎建設商機也蓬勃發展，全球數位基礎建設加速成長，至2030年市場規模上看6,550億美元，投資前景可期。全球資料中心需求暢旺，相關概念股股價因此受惠，且其收租來源穩定，加入投資組合，有助進一步強化資本利得與穩健收益潛力。

蔡詠裕指出，低碳基建概念題材的電網轉型、再生能源基礎建設、老舊電網汰換等題材也具備投資價值。去年美國政府宣布電網韌性創新夥伴計畫，以增強電網的靈活性，強化應對氣候變遷帶來的抵抗力，因此將在未來五年內投資105億美元支持美國電網升級，根據預估，有高達14萬英里的配電傳輸網路在2050年以前需被汰換掉，總預算高達7,000億美元，故在電網轉型、能源轉型趨勢明確下，投資前景值得期待。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，美國未來四年投資乾淨能源金額達4,000億美元，且科技龍頭企業蘋果比政府更積極，宣布2030年達成碳足跡歸零，而且要求供應鏈廠商投入減碳計畫。在各國政府及企業合力推動下，低碳相關商機深具爆發力。

蘇聖峰說明，全球主要經濟體政策大力扶植替代能源，美拜登政策2035年發電來源零碳排，大陸十四五規劃綠能占比由15％調升至20％，歐盟復甦基金投入綠能2030年底再生能源發電占比從32％提至65％，包括太陽能、風電、熱幫浦、電池及電解器等五大產業，產能需滿足至少40％境內需求，2050年前實現淨零碳排，這是對美國IRA的回應，顯示相關綠能領域在歐美政策大力推動下，後市成長力道仍強勁。