股利率稱霸 REITs拚逐月揚

根據專業機構統計，標普500指數過去12個月股利率，以REITs達3.09％居冠，法人指出，目前美國REITs市場仍呈現淨值折價7％的相對便宜價位，隨著聯準會升息進入尾聲，預計REITs將逐月走揚，建議在震盪過程中分批布局，以掌握未來一年多頭行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求暢旺，第二季工業用地租金平均每平方英尺7.29美元，年漲7.4％，港口市場租金漲幅保持最高；住宅方面全美第二季住宅租金年增2.3％，季增連二季負成長後翻正為1.1％，季度吸收量為84,000套創去年第一季以來最大的季度吸納量。

李文孝分析，產業基本面來看，美國REITs今年獲利成長率預估上修至4.5％，成長動能相較其他產業為佳。

其中住宅、醫療、工業、資料中心持續上修獲利，商辦、零售、旅館也加入上修行列，整體市況往正面發展。

長照醫療是REITs的另一亮點，受惠美國老年化趨勢開始加速，加上供給下降導致庫存持續下降，養老社區入住率第二季上升至85％，季增0.5％，年增2％，但新開工量下降6成，庫存下降至4.9％，整體仍處於供不應求狀況，帶動租金第二季持續上升至5.7％，創金融海嘯來新高，需求旺盛，大型公司持續推升租金，轉移人力成本上升。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵強調，短期商用不動產雖有利空消息，但近期REITs指數逐步消化利空，且財報表現小幅優於預期，加上價值面估值具吸引力，築底跡象浮現，中長期看好成長型企業，配置聚焦供需基本面穩定且租金高速增長之工業，以及需求同樣看增的數據中心、倉儲REITs。

李鈺涵建議，在各類型REITs各擁契機下，投資人不妨伺機透過美國地產ETF來布局，一舉網羅美國地產的多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡升息趨勢下帶來的投組波動。