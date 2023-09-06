利多政策頻發 A股基金聚光

大陸近期密集推出多項與經濟增長、房地產、資本市場改革相關的穩增長、穩預期政策，市場關切度高，在積極信號催化下，A股市場初步已見到企穩跡象。同時，市場基本消化了政策底及市場底後最後一輪賣盤壓力，當前市場底部區域特徵更加清晰，風險收益比更佳，可留意A股機會時點。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，大陸國家發改委宣布設立民營經濟發展局，釋放出重視民營企業、提振發展信心的強烈信號，為提振民營經濟再下猛藥。大陸在7月公布第二季經濟增長不如預期後，官方開始將提振經濟冀望於廣大的民營企業，從7月中旬起，所有中央部委推出多項扶持民營企業、促進民營經濟優惠政策，並和重要民營企業舉辦多次座談會，積極衝刺。

大陸國內穩增長穩預期力度加強，財政政策及地產等領域的政策發力有助於改善大陸經濟增長預期；此外，本輪外資流出有望逐步進入尾聲。隨政策加速落地、基本面和盈利面均處在底部、加以資金環境有望改善、風險偏好回暖，市場有望繼續修復。短期來看，仍須留意成交量變化，市場仍存在反復震盪可能，建議逢低留意布局機會。

台新MSCI中國基金經理人王嘉豪表示，7月底大陸中央政治局會議召開後，在擴大內需、促進民間投資、優化調整房地產政策、活躍資本市場等方面，對下半年經濟工作進行全面部署。這輪政策呈現出一定脈衝式特徵，運用的政策工具更加多元、更為注重政策節奏，因而即使在7月初以來已有多項重要政策陸續落地，市場對活躍大陸資本市場，後續政策的預期仍樂觀。行情在猶豫中展開，預期可以積極期待A股下半年更多利好政策，市場信心也有望持續得到加強。

王嘉豪表示，人行為刺激經濟，持續祭出寬鬆貨幣政策，日前調降MLF（中期借貸便利）利率10點至2.65％，宏觀經濟的修復將推動A股企業盈利上行，第一季全部A股歸母淨利年增1.4％，A股盈利的低點逐漸顯現，上行週期或已開啟，預計第二季至第四季盈利穩步復甦，今年全部A股淨利年增有望達10％至15％，A股後市補漲行情看俏。