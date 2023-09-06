多重資產基金 進場正逢時

據FactSet最新調查，華爾街上修美股企業獲利展望，調高標普500成分股公司第三季盈餘，為兩年來首見。法人預估，明年企業獲利轉為樂觀，股債看好下，明年景氣復甦投資上車潮已啟動。

法人建議趁歷史統計市場表現最差的9月布局，有機會趁升息觸頂前搶進股債低點，建議透過全球多重資產基金布局，卡好卡滿利基資產標的，優先掌握明年股債市兩頭甜行情。

新光全球多重資產基金經理人陳世偉表示，近期美國10年公債殖利率不再創高，轉為區間震盪，預估美國聯準會9月升息機率降低，市場共識認為11月將升息1碼，且有很高機率是11月為本輪升息循環終點，伴隨華爾街最新上修美股企業第三季獲利展望，為近兩年來首見，預估從9月開始，在美國聯準會可能進入升息終局之際，加上企業獲利轉趨樂觀，全球股債市低接買點隱然浮現，也提供全球多重資產基金，開始布局明年優質資產良機。

根據2006年、2018年兩次美國升息觸頂後，全球股市三個月後平均上漲達3.99％；如果是觸頂六個月後，平均漲幅來到10.46％；如果是觸頂一年後，全球股市平均報酬更上看到17.27％；同樣觀察全球債市，全球投資等級債在升息觸頂三個月後，債市上漲5.14％、六個月後上漲9.85％，一年後績效更來約22.6％雙位數表現。

歷史統計來看，過去十年來全球股債市9月通常是一年中表現最差月份，明年景氣復甦投資上車潮已啟動，趁歷史統計市場表現最差的9月布局，有機會趁升息觸頂前搶進股債低點。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，美國經濟持強、通膨降溫，銀行第二季放貸標準持續緊縮，繼續關注對經濟傳導影響程度。整體來看，隨著下半年通膨降溫、央行暫緩升息仍為主軸，預期資金持續流入，股市仍有表現機會。

蔡詠裕建議，不妨採多重產業配置，布局如新科技、新消費、低碳基建等前景看好的類股，把握投資機會之外，也順勢平衡投資組合波動。