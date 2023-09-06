印股看漲 選對標的更加分

金磚四國中的印度股市今年表現已超越其他三國，法人認為，印度擁有人口結構紅利優勢，過去幾年政府推動的統一GST消費稅、調降企業稅、銀行業整頓等結構性改革，帶來的效應將持續發酵、推動經濟復甦，印度股市的後市持續看漲，選對標的更加分。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，截至9月1日止，台新印度基金台幣報酬為32％，MSCI印度指數台幣報酬為11.4％，績效打敗指數，主因為配置與選股差異，產業類別增持工業與消費，但減持金融、能源、科技等，並配置較多今年表現強勢的中小型股。

群益投信指出，印度中小基金也是因持有中小型股比較活潑，加上匯兌因素。使兩大投信旗下印度基金績效跟標竿指數及同業差異持續擴大。

富蘭克林證券投顧分析，國際貨幣基金全球經濟展望報告預估印度今年兩年經濟成長率都在6.1％以上，是主要國家成長動能最為強勁者。印度企業通常能夠將強勁的經濟成長轉化為企業獲利，企業獲利占GDP比重可望持續攀升，印度股票的投資吸引力相當明確，對比MSCI新興市場指數過去十年年化報酬率為3.84％，MSCI印度指數年化報酬率高達9.67％，SENSEX指數年化報酬率更達11.22％。

富蘭克林坦伯頓印度基金蘇庫瑪．拉加強調，外國機構投資者資金流入印度。隨著市場反彈，外資自3月起轉為淨買超印度股市，在新興市場外資資金流入印度所占比重不斷升高，反映印度市場的基本面改善提升投資吸引力。

瀚亞印度基金經理人林庭樟預期，近來全球股市走勢波動較大，但印度影響較小，仍在相對高點的位置上有所支撐，儘管短期受到聖嬰氣候影響農作物收成，進而提升當地通膨數據，信心層面難免會受影響，但整體影響已逐年降低。印度指數短期因處高檔，預估接下來印度指數表現恐不如之前強勁，但大盤拉回反而是給投資人很好進場的機會，在印度經濟維持高速成長之際，仍看好中長期的續漲能力。