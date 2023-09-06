錢進印度 卡位六大產業

印度股市指數漲多拉回，進入修正階段，投信法人表示，儘管印股直奔新高，但零售、運輸、汽車、媒體、銀行及能源等六大產業股價本益比，仍低於十年歷史平均線，具吸引力產業標的還是值得投資，預估在類股輪動下，低本益比產業也將受惠，有利進場逢低加碼。

瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，印度經濟發展持續發光，吸引外資持續流入印度股市，企業獲利展望也相當亮眼，對股市評價面帶來支撐，中長期向上格局毫無疑慮。儘管當前聖嬰現象對通膨仍帶來影響，股市位於高檔，走勢難免會有些波動，但黃金十年正開啟序幕，修正反而是進場好機會，建議定期定額並逢低加碼方式介入印度主題基金。

ICICI保誠資產管理指出，印度股票市場正處於歷史高位，估值高於長期平均與其他多數市場，優先選擇大型股，聚焦金融、零售、汽車及基礎建設等內需型產業，以及特定消費者導向為主的產業，保持樂觀積極的態度。印股在亮眼的結構性與基本面，加上政策加持與「大陸＋1」多元化戰略的推動下，對長期投資人而言，仍是最有前途的投資機會。

群益大印度基金經理人林光佑認為，後市鑒於印度經濟仍相當堅韌，核心通膨受控，且企業財報表現目前整體小幅優於預期，未來兩年獲利成長率可望維持雙位數增長，同時官方所推動產經政策也持續進行中，可望為經濟與產業發展續添動能，皆有利於股市表現延續，在產業布局方面，包括政策受惠題材、工業、金融、軟體、醫療與消費等類股可持續關注。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，印度大環境正發生巨大的變化，強勁的內需市場、MII新世界工廠即將引爆的製造業升級，加上「大陸+1」的供應鏈轉移，經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資青睞，推升印度贏戰新局，成為接下來十年全球不可錯過的重要市場。建議視己身風險承受度，利用印度其與全球較低相關係數分散風險，單筆搭配定期定額長期參與長線高速成長的印度投資契機。