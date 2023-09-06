AI浪潮強襲 推波投信台股基金績效飆

台股近期震盪整理，但前八個月累積上漲17.7％，統計135檔主動式台股基金平均報酬率高達43.6％，前五強投信交出平均報酬超過50％的亮眼成績。投信法人認為，下半年台股企業獲利預期將逐季成長，建議逢回皆可留意主動式台股基金買點。

統計平均報酬前五強投信，以日盛投信68％表現最佳，第二至第五強依序為野村投信67.6％、統一投信58.9％、瀚亞投信53.2％與安聯投信51.4％。個別基金來看，日盛新台商基金是唯一報酬率逾9成基金，第二名及第三名的日盛MIT主流基金與野村高科技基金也都有87％以上亮眼成績。

日盛上選基金研究團隊表示，本周起上市櫃公司將陸續公布8月營收，後續盤面可關注營收表現較佳的相關族群表現。美AI指標廠財報及財測遠優於預期，營收占比高的台廠供應鏈，8月、9月起拉貨動能有望更上一層樓，網通產業庫存第四劑有望恢復正常，下半年AI Server開始放量，單價較傳統伺服器高出數倍，大部分ODM廠第四季皆會陸續出貨。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜則指出，近期輝達對下季財測正面樂觀且股價創高下，AI相關族群將有所支撐，同時費城半導體指數收復季線亦為利多因子，有利台股表現。新興應用發展、消費性電子新品備貨旺季來臨，出口動能可望進一步改善，及疫後國人消費及旅遊需求提升，就業情勢穩定挹注可支配所得，將激勵消費。

領先指標跌幅縮小且持續回升，顯現出國內景氣已出現落底跡象，下半季旺季來臨及AI熱潮帶動出口成長，去化庫存完成，預計出口年增率將於第四季轉正，股市可望率先反映。短線台股緩步推進機會較大，加上匯市近一季累積貶值幅度較大，若新台幣匯價能重返止穩回升，將有利台股後續上攻，觀察指數是否可站回季線之上，目前對台股的拉回買進策略不變。