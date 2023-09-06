賺退休金 把握「第2買點」投信總座揭關鍵

台灣在2025年將邁入超高齡社會，65歲以上人口將突破20％，「長壽風險」越來越受國人重視，退休後的經濟來源成為民眾關心議題。據勞動部統計，退休勞工請領勞保老年年金，平均金額約1.8萬元；而勞保年金再加上勞退金，中位數則為2.3萬元。

退休後若光靠政府退休金，每月只有2萬多元，但據宏利投資管理調查，台灣人預估退休後平均每月需要4.8萬元，來维持較寬裕的退休生活。理想中4.8萬元，與勞保加勞退2.3萬相較，差額還有2.5萬元，就需要靠自行儲蓄理財來做規劃。

專家表示，投資理財越早開始越好，投資界有一句話：「股市最佳買點是10年前，次佳的買點則是現在。」

對照台股指數，更能顯現這句話的「既視感」。台股加權指數10年前約8千點，現在萬6，漲了1倍；如果把股息還原回去，加權報酬指數10年前約1萬2千點，現在則是3萬6千點，漲幅更達2倍。

今年6月時台股ETF元老0050慶祝成立20周年，20年下來累計報酬率高達550%。換句話說，若當年投入100萬，今年會「長大」到650萬。

台新投信總經理葉柱均表示，Fed升息走入倒數階段，未來一旦停止升息，對於各類型資產而言皆是大利多，退休族若把握升息尾聲的低評價甜蜜點、逢低布局，可讓退休金能有效率增值。

群益投信強調，退休理財「嫌晚不嫌早」，若能越早開始執行退休理財規劃，將有助於累積退休資產。理財產品的選擇上，基金與ETF投資因進入門檻低，加上可分散風險，方便規劃資產配置，適合民眾做為退休金準備的工具，可透過定期定額策略，搭配時間複利效果，逐步累積退休資產。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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