高股息ETF夯 前五大績效靚

高股息ETF今年爆夯，績效前五大漲幅驚人，其中規模翻二倍的大華優利高填息30ETF將在9月除息，並宣布納入收益平準金機制，這次每單位配息0.75元，以5日收盤價21.16元計算，單次配息率達3.54％，想參與配息須在9月15日前進場。

投信法人指出，大華優利高填息30ETF上次配息每單位配息0.2元、配息有7成來自資本利得，就目前成分股的填息率觀察，過去最多15次的成份股平均填息成功率超過9成。這檔ETF在6月除息後，僅花10個交易日便完成填息，因此9月除息前投資人開始湧入，5日成交爆量9,025張，與8月底的成交量相比成長18倍。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，9月1日起納入收益平準金，此次配息平準金比重則要視除息日當日視投資人多寡狀況而定。今年高股息概念股不僅展現抗震力，也因AI帶動出現成長動能，拉抬高股息ETF的走揚。後市景氣指標分數已經出現回升，景氣藍燈可望在連續9顆燈號後結束，建議透過高填息ETF布局，降低波動，同時一手掌握股息與報酬。

鄭翰紘強調，股市有句名言「藍燈買股票，紅燈數鈔票」，來自於景氣指標燈號和台股走勢有相當高的一致性。儘管國發會的景氣燈號出現第九顆藍燈，然景氣分數上升，出現復甦信號。建議投資人可伺機進場台股，順應景氣循環調整投資策略。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑認為，存股其實是一個長期理財的過程，因此應秉持「莫忘初衷」的原則，建議朝兩方面著手，實現投資目標，以長期存股的目的來說，抱得住、抱得久，其實往往比短期賺得多，來得更重要。挑選核心存股標的時，應留意該ETF選股的屬性是否產業夠分散，不會過於單一，同時是否訴求投資平穩營運、永續經營的公司，相關條件可提供投資人長期安全的持股，波動性較小。