迎傳統旺季 金價中長線有撐

雖多空訊息交雜，但金價近期轉強，每盎司再站上1,900美元，法人表示，由於黃金傳統旺季需求增加，且市場預期美國聯準會9月暫停升息機率高，金價即使回跌，下檔仍有撐，短期以區間整理為主，一旦美國啟動降息，中長線金價走勢將明顯走揚。

富蘭克林證券投顧指出，美國下修第二季GDP加上就業市場略有鬆動刺激美債殖利率自高檔下滑、金價上漲；歐洲經濟數據仍疲弱，將推升美元轉強，是金價負面因子，傳統上黃金將在9月中下旬起步入旺季，加上市場多數預期聯準會9月份很可能暫停升息，「暫停升息」對金價是利多因子。

新加坡大華黃金及綜合基金產品經理人何彥樟認為，今年上半年金價因黃金需求高而表現強勁，民間黃金消費與投資需求明顯成長，全球央行購金量更是來到約103噸，創下歷史新高。同時受惠金礦產量和回收金的雙雙增長，全球黃金總供應同比上升了7％，市場預期，今年金礦產量或將創歷史新高。

每年10月是印度進入「排燈節」連假，將有望推動黃金需求再向上，金價走勢有望獲得支撐。過去幾十年以大陸、印度為首的新興市場強勢崛起，主導了全球黃金需求的7成左右。由於新興市場國家驅動著現在黃金市場的發展，新興市場的經濟增速大幅超過已開發國家且趨勢在短期內不易改變，因此，預期黃金需求將維持穩健。

元大S&P黃金ETF研究團隊分析，根據點陣圖顯示，聯準會官員仍認為明後年將為降息循環，統計自2001年至2020年的降息循環，啟動降息後六個月，標普高盛黃金ER指數平均上漲15.17％、表現亮眼。但因為經濟數據持續保持穩健，市場對於啟動降息時間的預期逐漸向後調整，由今年第四季遞延至明年3月或5月，降息時間延後恐將使金價盤整期拉長。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德強調，強勁的經濟支撐更廣泛的股市表現，今年大部分時間金價表現明顯落後，未來只要投資者需求有小幅變化便足以推高金價。