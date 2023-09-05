電動車ETF 配息衝高

國際能源署（IEA）預計，下半年電動車需求將加速，全年總銷量將達1,400萬輛，滲透率可達18％，成長快速且驚人，相關ETF表現、配息也衝高，以永豐智能電動車、中信綠能及電動車表現來看，今年以來都上漲，近期將配息的中信綠能及電動車，年化配息率拚逾8％。

台灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題ETF：中信綠能及電動車ETF 1日發布第一階段配息公告，9月18日為除息日，第一階段配息每單位0.33元，若以9月1日收盤價16.14元，單期（季）配息率2.04％，年化配息率衝逾8％。最後買進日則為9月15日，10月17日即可收到配息。

中信綠能及電動車經理人張苡琤表示，隨全球電動車缺料緩解及降價，換車潮帶動銷量快速上升，也為全球乘用車市場唯一雙位數增長的領域。台灣擁有完整電動車供應鏈，且重要的汽車半導體晶片重點生產廠商也在台灣，以往製造業強項ODM或OEM的營運模式，加上台灣ICT資通訊產業，打造台灣成為世界電動車設計、零組件供應鏈組裝王國，產業革命已啟動，更可視為投資的重要主題。

IEA預估今年全球能源投資達到2.8兆美元，其中超過1.7兆美元將用於潔淨能源技術，在再生能源與電動車的推動下，預計2021至今年潔淨能源投資每年增加24％，而美國拜登政府57兆美元基建及台電強韌電網計畫，均提供相關廠商獲取穩定且大額訂單，營收持續成長。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕認為，在國際間淨零碳排、棄油轉電趨勢明確之下，搭配各國政府的政策鼓勵，例如美國IRA補貼、大陸政府推動的明年、2025年新能源車免徵購置稅等，都帶動電動車產業蓬勃發展，銷量與滲透率持續攀升，更是在新科技題材的布局上，不容忽視的板塊。

整體市場需求前景可期、產業技術持續優化更新，電動車產業成長性仍看好，投資布局包括整車組裝等，皆可關注。